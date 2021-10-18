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Son dakika haber: Düğünde korkutan görüntü... Grup halinde geldiler, havaya ateş açıp takılarını taktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Düğünde korkutan görüntü.

SAKARYA (İHA) - Düğünde korkutan görüntü... Grup halinde geldiler, havaya ateş açıp takılarını taktılar

Düğüne Kurtlar Vadisi müziği ile gelen grup havaya ateş ederek takı taktılar

'Pes' dedirten magandalık anlarını sosyal medyada paylaştılar

SAKARYA - Sakarya'da bir düğünde Kurtlar Vadisi müziğini açan grup, takı törenine havaya silahlarla ateş ederek girdi. Dizi setini aratmayan o anlar ise sosyal medyadan görüntülendi.

Sakarya'da bir düğünde Kurtlar Vadisi dizi setini aratmayan görüntüler yaşandı. Dizinin müziğini açan bir grup ellerindeki silahları ateşleyerek, takı törenine doğru ilerledi. 7'den 70'e insanların olduğu düğünde gerçekleşen magandalık anları ise sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, grubun Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde havaya ateş ederek takı törenine doğru ilerlediği anlar yer alıyor.

Son dakika haber: Düğünde korkutan görüntü... Grup halinde geldiler, havaya ateş açıp takılarını taktılar

Son dakika haber: Düğünde korkutan görüntü... Grup halinde geldiler, havaya ateş açıp takılarını taktılar

Son dakika haber: Düğünde korkutan görüntü... Grup halinde geldiler, havaya ateş açıp takılarını taktılar

Son dakika haber: Düğünde korkutan görüntü... Grup halinde geldiler, havaya ateş açıp takılarını taktılar
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kurtlar Vadisi dizi çekimi değil takı töreni! Onlarca davetlinin olduğu düğünde havaya ateş ederek geldiler

Kurtlar Vadisi dizi çekimi değil takı töreni! Onlarca davetlinin olduğu düğünde havaya ateş ederek geldiler

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