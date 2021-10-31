Son dakika haberi... Doğumuna günler kala yardıma muhtaç çocuklar için 10 kilometre yürüdü

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Doğumuna günler kala yardıma muhtaç çocuklar için 10 kilometre yürüdü

Hamile kadın, doğum yapmasına günler kala çocuklar için farkındalık yürüyüş yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, önümüzdeki günlerde doğum yapacak olan Pınar Gürkan Toksöz, bir derneğin muhtaç çocuklar için düzenlediği yardım kampanyasına destek olmak amacıyla 10 kilometrelik farkındalık yürüyüşü yaptı. Sanal uygulama ile takip edilen yürüyüş sonrası eğitime muhtaç çocuklar için hayırseverler tarafından bağış yapıldı.

Gaziantep'te yaşayan ve önümüzdeki hafta doğum yapacak olan Pınar Gürkan Toksöz, çocuğunu dünyaya getirmesine günler kala yardıma ve eğitime muhtaç çocuklar için Şahinbey ilçesi Kavaklık Parkı'nda 10 kilometrelik farkındalık yürüyüşü yaptı. Haftaya doğum yapacak olan Pınar Gürkan Toksöz, özellikle TEGEV'in eğitime ve yardıma muhtaç çocuklar için sanal ortamdan düzenlen İstanbul Maratonu'na katıldı.

Doğuma günler kala eğitimden mahrum kalan çocuklar için 10 kilometre yürüdü

Dokuz aylık hamile olmasına ve doğumuna günler kalmasına rağmen maratonda 10 kilometre yürüyen Toksöz, proje ile hayırseverler tarafından çocuklar için bağış yapıldığını ve bu bağışlarla çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

"Çocuklar için bebeğimle beraber 10 kilometre yürüdüm"

Çocuklar için farkındalık yürüyüşü yaptığını belirten Pınar Gürkan Toksöz, "Biz çocuklar için İstanbul Maratonu'nun sanal koşu ayağına katıldık. Bu kapsamda Gaziantep Kavaklık Parkı'nda yürüdük. Ben 9 aylık hamileyim ve bebeğimle beraber yürüdüm. Dün, 10 kilometrelik parkuru bitirdik ve böylece ilköğretim çağındaki çocuklar için fırsat eşitliği oluşturmak için TEGEV yararına yürüyerek bağış topladık. Yani ben yürüdükçe insanlar bu kampanyaya bağış yaptı. Biz, ülkenin farklı noktalarından 7 kişilik ekip olarak yürüdük ve 18 çocuğa yardım topladık. Bu da bir mobil uygulama üzerinden takip ediliyor. Yürüyüş tamamlandığı zaman mobil uygulama başarı belgesi gönderiyor ve sonrasında da hayırseverler bağış yapıyor. Sonuç olarak İstanbul'a gitmeden İstanbul Maratona katıldık ve 'iyilik peşinde koş' diyerek çocuklara için yürüyüş yaptık. Hamileliğin son düzlüğündeyim. İlk zamanlar zor olur diye düşündüm ama sonrasında bir güç geldi bize ve parkuru tamamladık. Keyifle yürüdük ve bitirince hem duygulandık hem de heyecanlandık. Bu yürüyüşleri ve iyilik peşinde koşmayı herkese tavsiye ediyorum" dedi.