Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı - Haberler
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Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel
Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, içerisinde Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs şarampole devrilerek yan yattı.

KANGAL, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde, içerisinde Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs şarampole devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde meydana geldi. Samsun'dan Adıyaman'a Doğu gezisine katılan çağlık çalışanlarının bulunduğu N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar Kangal ve Sivas'taki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Son Dakika Haberleri
Sivas'ta tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Sivas'ta tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
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