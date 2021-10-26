Son dakika haber... Dögerli asker adayları asker gecesinde moral depoladılar - Haberler
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Son dakika haber... Dögerli asker adayları asker gecesinde moral depoladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber... Dögerli asker adayları asker gecesinde moral depoladılar

Son dakika yerel haberi: Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde askere gidecek adaylar için geleneksel asker eğlenceleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde askere gidecek adaylar için geleneksel asker eğlenceleri devam ediyor.

Döğer beldesinde düzenlenen asker eğlencesine asker adayları ve aileleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel asker eğlencesinde, omuzlara ay yıldızlı şal takan asker adayları, oyun havası oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Omuzlara ay yıldızlı şal takan asker adaylarına kına töreni yapıldı. Kınalı kuzularının ellerine anne ve protokol üyeleri tarafından yakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber... Dögerli asker adayları asker gecesinde moral depoladılar

Son dakika haber... Dögerli asker adayları asker gecesinde moral depoladılar

Son dakika haber... Dögerli asker adayları asker gecesinde moral depoladılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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