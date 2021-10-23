Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kore Savaşı şehitlerinin yattığı BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin Busan şehrindeki Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerinin yattığı Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na (UNMCK) ziyaret gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Busan'daki BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek burada yatan şehit Türk askerlerine dua ettiklerini bildirdi.

Şehitlikte düzenlenen törende anıta çelenk bırakan Çavuşoğlu, anıt ve müze ziyaretinin ardından şeref defterini imzaladı.