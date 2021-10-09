Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi... - Haberler
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi...

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor"

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...
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Haber: Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi... - Haberler
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