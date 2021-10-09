Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi...
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor"
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri