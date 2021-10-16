Son dakika haber! DHKP/C'nin kaos planı deşifre oldu: Devlet görevlilerine yönelik terör planı engellendi

İSTANBUL (İHA) - Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u yakalanırken, örgütün Türkiye çapındaki korkunç planı da deşifre oldu. Sansasyonel eylem arayışındaki örgütün, siyasi parti mensupları, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimleri ile polisleri silah zoruyla kaçırıp ülke çapında kaos çıkarma planı yaptığı ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, iki yıl önce terör örgütü 'DHKP/C'nin Türkiye'deki beyni' olarak bilinen, zırhlı kapıları ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kalın duvarları olan bir binaya düzenlenen operasyonda, örgütün dijital arşivi ve örgütsel faaliyetlerine ilişkin eylem planları, güvenlik güçlerince ele geçirilmiş, ana arşiv çökertilmişti.

Yakalanan bir hücre üyesinin itirafları örgütün kirli planını deşifre etti

O tarihlerde art arda düzenlenen onlarca operasyonun son halkasında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve sorguda çözülen bir hücre üyesinin verdiği bilgi ve belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri, DHKP/C'nin yeni eylem şemasına ve kirli planına ulaştı. Söz konusu örgüt üyesinin polise yaptığı itirafların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı titizlikle araştırıldı. Elde edilen örgütsel dokümanlar ile DHKP/C'li itirafçının aktardığı bilgi ve belgeler birbiriyle örtüşünce örgüt şemasındaki isimler tek tek tespit edildi. DHKP/C ve ona yakın dernek ve grupların her hareketi mercek altına alındı. Ardından eylem hücrelerini çökertmek için dün düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale başta olmak üzere 16 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, önceki operasyonlarda DHKP-C'nin "karargah" olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen baskında yakalanan R.A., Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek örgütün sözde 'Hatay il sorumluluğunu' yürüttüğü iddia edilen S.Ö., yine aynı örgüte mensup olduğu gerekçesiyle geçmişte Doğu Karadeniz bölgesinde yakalanıp tutuklanan H.B.Y., örgüt talimatıyla açlık grevi eyleminde bulunan S.Ç.'nin yanı sıra geçmiş soruşturmalarda 'canlı bomba' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen D.K. gibi isimler de yer alıyor. Polis ve jandarma, baskın yapılan adreslerde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Adalet, siyaset ve güvenlik bürokrasisini hedef alan kaos planının gizli kodları deşifre oldu

İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı'da sürerken, soruşturmanın perde arkasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Eylem talimatının örgütün yurt dışında bulunan sözde 'Merkez Komitesi'nden geldiği sanılırken, DHKP/C'nin kaos planının çökertildiği operasyonlarda, devlet görevlilerine ve siyasilere yönelik korkunç planın gizli kodları da deşifre edildi.

Hazırlık aşamasındaki eylem için gizli plan

İddiaya göre örgütün, ülke genelinde DHKP/C davalarına bakan kimi ağır ceza hakimi ile TBMM'de grubu bulunan çeşitli siyasi parti mensuplarından kilit isimlerin yanı sıra, polis mensuplarını silahla rehin alıp kaçırmayı, bu yöntemle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi hedefledikleri, ancak bu planın henüz hazırlık aşamasında olduğu belirlendi.

Söz konusu saldırıları ilerleyen süreçte devreye sokarak halk arasında gerilim ve kaos çıkarıp, toplumsal karışıklığı hedeflediği ileri sürülen örgütün, planlanan muhtemel eylem için uygun zaman kolladığı tespit edildi.

Adreslerde bulunamayan silahların izi sürülüyor

Eylemlerde kullanılmak üzere çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah ve mühimmat temin edildiği istihbaratını da alan güvenlik birimlerinin, operasyonda henüz bulunamayan var olduğu düşünülen 'kayıp' silahların izini sürdüğü kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 126 şüphelinin yakalanması amacıyla Türkiye genelinde 16 ilde geniş çaplı operasyon başlatmıştı. - İSTANBUL

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