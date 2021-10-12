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Son dakika haber | Damda mangal keyfi yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Damda mangal keyfi yangına neden oldu

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde damda mangal keyfi yapmak için ateş yakan ev sahibi, yangına neden oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde damda mangal keyfi yapmak için ateş yakan ev sahibi, yangına neden oldu. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde meydana geldi. İbrahim İ. isimli vatandaş, evlerinin damında bulunan odunlukta, mangal yakmaya çalıştı. Bu sırada kıvılcımların sıçradığı odunların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Paniğe neden olan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Son dakika haber | Damda mangal keyfi yangına neden oldu

Son dakika haber | Damda mangal keyfi yangına neden oldu

Son dakika haber | Damda mangal keyfi yangına neden oldu

Son dakika haber | Damda mangal keyfi yangına neden oldu

Son dakika haber | Damda mangal keyfi yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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