Son dakika haber: Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2012'de 8 askerin şehit olduğu Hakkari-Dağlıca'daki saldırıya katıldığı belirlenen 'Doktor Rodi' kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2012'de 8 askerin şehit olduğu Hakkari-Dağlıca'daki saldırıya katıldığı belirlenen 'Doktor Rodi' kod adlı Pkk'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, kanlı terör eylemlerine katılan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. Terör örgütüne 1999 yılında katılan ve uzun yıllar yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katılan Özcan Yıldız, MİT tarafından takibe alındı. 2013 yılında Irak'ın kuzeyine kaçan, Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü saptanan Yıldız, uzun süre takip edildi. Teröristin 2020 yılında örgüt üyelerinin tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara alanında görevlendirildiği tespit edildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle hedef listesine alınan Yıldız, MİT'in özel operasyonu ile etkisiz hale getirildi.MİT'in bu tür operasyonlarla, üzerinden yıllar geçse de kanlı eylemlerde yer alan teröristlerin, er ya da geç bulunarak etkisiz hale getirileceği mesajını verdiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi: MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

 Son dakika haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan...

Son dakika haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan...

 Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi

Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Donald Trump Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:47:08. #1.11#