Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı - Haberler
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Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Mağazada alışveriş yapan kadınların bebek arabalarındaki çantalardan cüzdanları çalan şüpheli, polis ekiplerinin takibi neticesinde yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Mağazada alışveriş yapan kadınların bebek arabalarındaki çantalardan cüzdanları çalan şüpheli, polis ekiplerinin takibi neticesinde yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüphelinin, evinden yüklü miktarda para, ziynet eşyası, 1 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce mağazada alışveriş yapan kadınların bebek arabalarındaki çantalardan cüzdanların çalınması olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelisinin 19 yaşındaki N.D. olduğunu belirledi. Tespitin ardından harekete geçen polis ekipleri Erenler ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda N.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yankesicilik ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin evinde yapılan aramada ise evin değişik bölmelerine saklanmış yüklü miktarda para, ziynet eşya ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bebek arabalarındaki çantalardan cüzdanları çalan 19 yaşındaki kadın şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazadaki müşterilerin çantalarındaki cüzdanları çaldığı yer alıyor. - SAKARYA

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Son dakika! Cüzdan hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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