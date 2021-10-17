Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC'ın hayata geçmesiyle elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız."
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC'ın hayata geçmesiyle elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Turkovac'ın hayata geçmesiyle elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız."
AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (F-16 talebi) "1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. ve bu ödemeler karşısında ABD'nin...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk."