Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri