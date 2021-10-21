Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su...
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri