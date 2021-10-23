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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı mesajını iletti.

TUNCELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyarette bulunmak için geldiği Erzurum'da, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun taziye çadırını ziyaret etti.

Ziyarette baba Süleyman Tortumlu'ya taziyelerini ileten Erdoğan, şehit babası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit babası Tortumlu'ya başsağlığı diledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, taziyede Kur'an-ı Kerim okudu.

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri
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