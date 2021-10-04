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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

FIRAT, MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tekirdağ'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Doğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.???????

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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