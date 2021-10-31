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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin 50 dakika sürdüğü belirtildi.

(İHA)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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