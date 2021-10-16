Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi. - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi.

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya- Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Koalisyon hükümetleri çalışmayı her zaman zorlaştırıyor"

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi

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Haber: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi. - Haberler
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