Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi.
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya- Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Koalisyon hükümetleri çalışmayı her zaman zorlaştırıyor"
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri