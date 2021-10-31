Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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