Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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