Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı
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