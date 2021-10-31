Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak... - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak...

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak...

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması...

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi
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