Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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