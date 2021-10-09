Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gastronomi diye adlandırılan hadise şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere... - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gastronomi diye adlandırılan hadise şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere...

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mangal ateşini yakması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5.

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mangal ateşini yakması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni"nde konuştu. (1)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gastronomi diye adlandırılan hadise şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gastronomi diye adlandırılan hadise şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gastronomi diye adlandırılan hadise şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)
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Haber: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gastronomi diye adlandırılan hadise şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere... - Haberler
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