Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gastronomi diye adlandırılan hadise şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mangal ateşini yakması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5.
ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mangal ateşini yakması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni"nde konuştu. (1)