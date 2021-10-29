Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de 16'ncısı gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de 16'ncısı gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TUR" uçağı, saat 22.03'te Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uğurladı.

G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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