Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilerin açıklamaları) Bu açıklama herhangi bir kişi ve konuyu değil, doğrudan ülkemizin yargısını ve egemenlik...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilerin açıklamaları) Bu açıklama herhangi bir kişi ve konuyu değil, doğrudan ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilerin açıklamaları) Bu açıklama herhangi bir kişi ve konuyu değil, doğrudan ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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