Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin... - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin...

AA / Barış Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır"

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin...

AA / Barış Kılıç - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç...
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