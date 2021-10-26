Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin...
AA / Barış Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır"