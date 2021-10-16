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Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AMPUTE MİLLİ TAKIMINI KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AMPUTE MİLLİ TAKIMINI KABUL ETTİ

Gelen son dakika haberlerine göre Alper KORKMAZ-Hüseyin ÇAKMAK-İbrahim MAŞE/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

Alper KORKMAZ-Hüseyin ÇAKMAK-İbrahim MAŞE/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Huber Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Huber Köşkü'ndeki kabulde milli takım oyuncuları ve teknik heyetinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, eski Gençlik ve Spor Bakanları Osman Aşkın Bak ile Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Görüntü dökümü:

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Görüşmeden görüntüler


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

 Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için Huber Köşkü'ne geldi

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için Huber Köşkü'ne geldi

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