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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise yaklaşık 50 dakikalık görüşme gerçekleştirmişti.

(İHA)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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