Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'yi millet kurmuştur, AK Parti'ye istikametini millet vermiştir' - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi millet kurmuştur, AK Parti'ye istikametini millet vermiştir"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması Tbmm - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi millet kurmuştur, AK Parti'ye istikametini millet vermiştir

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi millet kurmuştur, AK Parti'ye istikametini millet vermiştir

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi millet kurmuştur, AK Parti'ye istikametini millet vermiştir

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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