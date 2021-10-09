Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz"
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.
CEYHAN, ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (1)