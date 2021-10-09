Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz' - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (1)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz' - Haberler
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