ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM (DHA) - Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayet sonrası dernekten çıkan grubun kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; dernek binasından dışarı çıkan grubun, hızla araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
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Son dakika! ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

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