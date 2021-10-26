Son dakika haber | Çocuklar Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyor

Çocuklar için eğlence merkezi KidZania, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılını coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Türk bayrakları ile donatılan çocuklar ülkesinde zafer alayı şehir meydanında toplanacak. 28 Ekim'de başlayacak bayrama özel etkinlikler, 31 Ekim'e kadar birbirinden eğlenceli oyun ve aktivitelerle devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel oyun ve aktiviteler, 28 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında dört gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında çocuklu aileler ile buluşacak. Etkinliklerde gün boyunca, KidZania radyosunda bayram coşkusu yaşanacak ve ziyaretçiler zafer alayı gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Bayramı'na özel ziyaretçilere Türk Bayraklı rozetler dağıtılacak, Adel El Sanatları Atölyesi'nde kitap ayracı aktivitesi gerçekleştirilecek. Günün sonlarında 'Saat Kulesi Dansı' yapılacak. Çocuklu aileler, çeşitli sürprizlerle unutulmaz anlar yaşayacak.