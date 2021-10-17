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Son dakika haber | Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber | Çocuk ve Gençlik Korosu yeni üyelerini arıyor

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu'na katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar 18 Ekim'de (yarın) başlayacak.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu'na katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar 18 Ekim'de (yarın) başlayacak.

Tepebaşı Belediye tarafından kurulan ve sahnelediği performanslarla büyük beğeni toplayan Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Şef Derya İnanç yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Koro, yeni dönem için koristlerini de belirlemeye hazırlanıyor. Korist adayları, 18-28 Ekim tarihleri arasında Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'ne ulaşabilecek. - ESKİŞEHİR

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