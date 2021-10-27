Cinayet şüphelilerinin kaçış anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından zanlıların kaçış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yavruturna Mahallesi'nde Esnafevler 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır yaralanmıştı. Olayla polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan olayın ardından zanlıların kaçış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dernek binasındaki silahlı kavganın ardından dernekten çıkan grubun hızla araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken polis ekipleri firari olan 2 zanlının yakalanması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

(Tugay Göktürk/İHA)