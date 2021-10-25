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Son dakika haber... Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda A.T. ve M.T. adlı kişiler gözaltına alındı.

Aramalarda 373,47 gram sentetik kannabinoid katkılı madde, 1.03 gram toz ve kırıntı halde extacy hap, 1 adet tam extacy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 870 TL ele geçirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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