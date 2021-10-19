Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar." bilgisini paylaştı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.