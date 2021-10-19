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Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar." bilgisini paylaştı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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