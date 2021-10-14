Son dakika haber | Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'ın tedavisinin zaman alacağı açıklaması

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın eşi Ivana Zemanova, bir süredir hastanede bulunan Cumhurbaşkanının tedavisinin zaman alacağını söyledi.

Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesine yatırılan Zeman'ın durumuna ilişkin açıklamada bulunan Zemanova, gazetecilerden Cumhurbaşkanının sağlık durumu hakkında spekülasyonda bulunmamaları ricasında bulundu.

Zemanova, eşinin tedavisi için zamana ihtiyaç duyulduğunu, biraz daha sabredilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede 8-9 Ekim'de yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında Zeman'ın rolü önem arz ediyor.

Ulusal basında Zeman'ın yoğun bakımda tutulduğuna ilişkin haberler in çıkması, kamuoyunda endişelere neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Zeman 10 Ekim'de doktorlarının tavsiyesi üzerine hastaneye yatırılmış ve kendisinin gözetim altında tutulduğu açıklanmıştı.