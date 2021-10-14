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Son dakika haber | Çekirge Operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 26 şüpheli serbest

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Çekirge Operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 26 şüpheli serbest

Son dakika 3. sayfa haberine göre İçişleri Bakanlığınca 28 ilde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu'nun Zonguldak ayağında gözaltına alınan 70 kişiden 26'sı sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

ZONGULDAK (İHA) - İçişleri Bakanlığınca 28 ilde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu'nun Zonguldak ayağında gözaltına alınan 70 kişiden 26'sı sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 28 ilde düzenlenen operasyonun Zonguldak ayağındaki hakkında arama kararı çıkartılan 70 şüpheliden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. 40 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Örgüt yöneticisine yardım ettiği öne sürülen hastane personeli ile eczane çalışanları ve usulsüz rapor aldığı öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Çekirge Operasyonu'nda adliyeye sevk edilen 26 şüpheli serbest - Haberler
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