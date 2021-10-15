Son dakika haber! 'Çekirge' operasyonu kapsamında Antalya'da yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! "Çekirge" operasyonu kapsamında Antalya'da yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika haber!

Son dakika haberlerine göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde düzenlenen "Çekirge" operasyonu kapsamında Antalya'da gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde düzenlenen "Çekirge" operasyonu kapsamında Antalya'da gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çekirge" operasyonu kapsamında, "evrakta sahtecilik", "tapu dolandırıcılığı" ve halk arasında "saadet zinciri" olarak bilinen "piramit satış sistemi" ile haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede, yaklaşık 5 milyon 900 bin lira tutarında dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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