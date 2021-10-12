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Son dakika haber... Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmalarda 5 direnişçi öldü

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmalarda 5 direnişçi öldü

Son dakika haberine göre Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasındaki çatışmalarda 5 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasındaki çatışmalarda 5 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Dün 5 Hint askerinin öldürüldüğü saldırının ardından Cammu Keşmir bölgesinde bu sabah operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında iki noktada çatışma çıktı.

Polisin verdiği bilgilere göre, ilk silahlı çatışma Shopian bölgesinde çembere alınan direnişçilerin "teslim ol çağrılarını reddetmesi" üzerine başladı.

Çatışmada 3 direnişçinin öldüğü kaydedildi.

Bölge sakinlerine göre, Hindistan güvenlik güçleri operasyon sırasında bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Shopian bölgesine bağlı Feeripora köyünde gerçekleştirilen diğer operasyonda çıkan çatışmada da 2 direnişçinin öldüğü belirtildi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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