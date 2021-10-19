Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon 100'e yakın kamera görüntüsü incelenmesi sonucu tespit edilen hırsızlar, eş zamanlı operasyonla yakalandı Çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydı bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi Antalya'da 14 ayrı...

ANTALYA (İHA) - Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon

100'e yakın kamera görüntüsü incelenmesi sonucu tespit edilen hırsızlar, eş zamanlı operasyonla yakalandı

Çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydı bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'da 14 ayrı bölgede bir telekomünikasyon firmasına ait yaklaşık 250 bin TL değerindeki bakır iletişim kabloları çaldıktan sonra yakarak ayrıştırıp hurdacıya satan 2 şüpheli, 100'e yakın kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilerek eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kepez ve Aksu ilçelerinde farklı tarihlerde 14 ayrı noktadan bir telekomünikasyon firmasına ait yaklaşık 250 bin TL değerinde bakır iletişim kablolarının kesilip çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede 100'e yakın kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin M. A. ve M. Ç. olduğunu ve kabloları çaldıktan sonra yakıp ayrıştırdıklarını, ardından da hurdacıya sattıklarını tespit eden ekipler, belirlenen adrese eşzamanlı operasyon yaparak şüphelileri gözaltına aldı.

Çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydı bulunduğu belirtilen M. A. ve M. Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon

Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon

Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon

Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştıran hırsızlara eş zamanlı operasyon
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Otomobilin yayaya çarpıp havaya savurduğu anlar kamerada: 1 ölü

Son dakika haberi | Otomobilin yayaya çarpıp havaya savurduğu anlar kamerada: 1 ölü

 Suçlarına çocukları da alet ettiler! Anneleri tırnakçılık yaparken çocuklar meyve çaldı

Suçlarına çocukları da alet ettiler! Anneleri tırnakçılık yaparken çocuklar meyve çaldı

 Anneleri tırnakçılık yaparken çocukları nar ve üzüm çaldı! O anlar güvenlik kamerasında

Anneleri tırnakçılık yaparken çocukları nar ve üzüm çaldı! O anlar güvenlik kamerasında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title