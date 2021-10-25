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Son dakika haber! Büyükçekmece'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Büyükçekmece'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Uğur Z.'nin kullandığı 34 DH 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 34 HH 3776 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Uğur Z.'nin kullandığı araç, D-100 kara yolundaki bariyere çarparak durabildi. Sürücü Uğur Z, kaza sırasında aracında sıkıştı.

Polis ekipleri kaza mahallinde önlem alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Son dakika haber! Büyükçekmece'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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