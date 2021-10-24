Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada - Haberler
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Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü.

BURSA (İHA) - Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Bursa'da yangın tüpü yere düştü, market toz bulutuyla kaplandı

BURSA - Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangı tüpünün emniyet kilidi açıldı. Market toz bulutuyla kaplandı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe mahallesinde bulunan A-101 şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market alışverişi için markete gelen bir müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca dolu olan yangın tüpünün içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu. Market içinde alışveriş yapan diğer müşteriler panikle kendini dışarı attı.

Bu garip anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
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