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Son dakika haber | Bursa'da tekstil fabrikası yangını (3)

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bursa'da tekstil fabrikası yangını (3)

Son dakika haberleri: DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'nın Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinde elyaf fabrikasında yangın çıktı.

KESTEL, BURSA (DHA) - DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinde elyaf fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada çalışan yüzlerce işçi, kısa sürede tahliye edildi. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinden bölgeye 30'a yakın itfaiye aracı sevk edildi, çalışmalara ayrıca AFAD da katıldı. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Semih ŞAHİN/KESTEL, (Bursa),


Son dakika haber | Bursa'da tekstil fabrikası yangını (3)

Son dakika haber | Bursa'da tekstil fabrikası yangını (3)

Son dakika haber | Bursa'da tekstil fabrikası yangını (3)

Son dakika haber | Bursa'da tekstil fabrikası yangını (3)

Son dakika haber | Bursa'da tekstil fabrikası yangını (3)

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Son Dakika Haberleri
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