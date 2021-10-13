Son dakika haber! Bursa'da tabancayla kazara arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Bursa'da tabancayla kazara arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bursa'da tabancayla kazara arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da, tabancayla kazara arkadaşını vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da, tabancayla kazara arkadaşını vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir evde arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen S.G'nin Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde dün S.G. (37), kendisine ait tabancayla doldur boşalt yapmak istemiş, bu sırada arkadaşı B.T. (29) ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan S.G, ilk ifadesinde B.T'nin yanlışlıkla kendini vurduğunu söylemiş, daha sonra arkadaşının kazara vurulduğunu itiraf etmişti.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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