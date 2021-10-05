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Son dakika haber: Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada Kapıları koç başlarıyla kırdılar Bursa'da silah tacirlerine operasyon..

BURSA (İHA) - Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada

Kapıları koç başlarıyla kırdılar

Bursa'da silah tacirlerine operasyon..30 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Ekipleri şafak vakti silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Bursa merkezli 40 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında 30 şüpheli gözaltı alındı.

Ekipler silah tacirlerine yönelik 40 adrese eş zamanlı şafak baskını yaptı. KOM ekipleri ve özel harekat ekipleri silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Fiziki takip ve adres tespitlerinin ardından Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 450 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltı alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber: Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada

Son dakika haber: Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada

Son dakika haber: Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada

Son dakika haber: Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

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