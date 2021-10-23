Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı.

ANKARA (İHA) - Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı. Bir anda alev topuna dönen kamyonda patlamalar meydana geldi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Bursa- Ankara karayolu Turanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon sürücüsü aracını terk ederek canını kurtardı. Olay esnasında kamyon sürücüsü çaresizce aracının yanışını izlerken, araçta bir anda patlamalar meydana geldi. Jandarma trafik ekipleri Bursa-Ankara karayolunu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede kamyonu söndürmeyi başardı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yolda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından hurdaya dönen kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. - BURSA

Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı

Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı

Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı

Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı

Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı

Son dakika haber! Bursa'da kaza yapan tır böyle patladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakayı ele verdi

1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakayı ele verdi

 Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz

Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz

 Uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı

Uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title