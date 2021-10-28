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Son dakika haber: Bursa'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bursa'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Elbeyli Mahallesi'nde yer altı mezarında define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri adrese yönlendirildi.

İzinsiz kazı yapılan yere düzenlenen baskında, A.F. (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A. (40) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında kırıcı ve delici aletler, kazma, kürek ile manivela ele geçirildi.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
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