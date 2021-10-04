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Son dakika haber | Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş bulundu

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş bulundu

Son dakika haber: Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 4. Ay Sokak'ta boş arazide bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem P. olduğu anlaşıldı.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Adem P'nin cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında bir tabanca ve bir boş kovan bulundu.

Adem P'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri
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