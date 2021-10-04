Son dakika haber! Burkina Faso'da terör saldırısında 9 asker öldü

Burkina Faso'da orduyu hedef alan terör saldırısında 9 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.

Devlet televizyonu RTB'nin haberinde, ülkenin kuzeyindeki Centre-Nord bölgesindeki Yirgou askeri kampının kimliği belirsiz silahlı kişilerce hedef alındığı bildirildi.

Terör saldırısında 9 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Olayda çok sayıda askeri araç ve ekipmanın da çalındığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.