Son dakika haber... Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.K. ve H.Ö'nün ilçede uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 kilo 355 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
Mahkemede güldüren anlar! Kendisine 'İnsan eti yiyor' diyen şahsa 'Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun' diye karşılık verdi

Mahkemede güldüren anlar! Kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Lewis Hamilton Ozan Tufan Caner Erkin
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hava Durumu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:30:40. #1.12#