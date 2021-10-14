Son dakika haber... Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.K. ve H.Ö'nün ilçede uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 kilo 355 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri