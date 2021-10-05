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Son dakika haber: Burdur'da aday sürücü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Burdur'da aday sürücü ölümden döndü

Son dakika gelişmesine göre Burdur'da aday sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da aday sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Kurna köyü rampasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Özartunç (19) yönetimindeki 07 GL 213 plakalı araç Kurna Köyü rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonra aday sürücü belgesi olduğu öğrenilen sürücü Süleyman Özartunç yaralandı. Özartunç, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahaleyi yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alındı.

Kaza yerinde inceleme yapan il Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri hurdaya dönen aracı kaldırmak için Burdur-Antalya yolunu tek şeritten verdi. - BURDUR

Son dakika haber: Burdur'da aday sürücü ölümden döndü

Son dakika haber: Burdur'da aday sürücü ölümden döndü

Son dakika haber: Burdur'da aday sürücü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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